نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية...

مازلنا نتابع معناً أخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية انتهوا من أداء اختبارات أخر العام الدراسي يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو الجاري، وحان الوقت الآن للترقب والانتظار لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” ننشر لكم متابعة أخر أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ما بذلوه خلال الأشهر الثلاثة الماضية من شهور العام الدراسي وذلك عقب رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني فقط من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نرفق رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أصبح الشغل الشغال لطلاب الصف الثالث الإعدادي هو معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد سادت حالة الترقب والانتظار لدى آلاف منهم فبين الحين ولآخر يكون الانتظار، ونظراً لأن محافظة القاهرة من المحافظات الكبرى بالجمهورية فهي تشتمل على العديد من الإدارات الخاصة بكل منطقة، ولكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019 سوف يكون من خلال البوابة الإلكترونية للتربية والتعليم حيث يمكن لجميع الطلاب من كافة الإدارات المتباينة معرفة نتيجتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني من هنا وإدخال رقم الجلوس وعلى الفور ستظهر النتيجة لهم.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة

وفقاً لما صرح به مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،فقد بدأت بالفعل عمليات تصحيح كرسات الإجابات الخاصة بطلاب مرحلة إتمام التعليم الأساسي “الصف الثالث الإعدادي، مشيراً بأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة وذلك عقب اعتمادها من السيد محافظة القاهرة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة

مع أطيب الأمنيات لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالنجاح الباهر والتفوق المستمر.

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