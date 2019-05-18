رابط الكويت : وزارة التربية تعلن نتائج الطلاب في التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية أنه جارِ تدريجيا رفع نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل ما عدا الصف الـ 12على موقع الوزارة الإلكتروني، موضحة أنه يمكن الاطلاع عليها في بوابة الكويت التعليمية عبر تنزيل تطبيق وزارة التربية.

النتائج هنــــا

في سياق آخر، تسبب سؤالان في اختبار مقرر التربية الاسلامية للصف التاسع، أحدهما بشأن زيارة القبور والتبرك بها والآخر بمن ينوح على الميت، في اثارة ردود فعل لدى عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي.

كما تداول مغردون صورة عن اسئلة الاختبار، معتبرين أنها تمس الوحدة الوطنية وتثير الفتنة بين مكونات المجتمع الكويتي. وتطرق السؤال الأول للطلبة الى النصيحة التي توجه لمن ينوح على الميت ويلطم الخدود، أما السؤال الثاني فتعلق بالنصيحة التي توجه لمن يتبرك بمسح القبور ويدعو الميت لقضاء الحاجات.

وطالب عدد منهم وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بضرورة عدم المساس بأي من الفئات ومكونات المجتمع الكويتي وعدم زرع الفتنة الطائفية لدى الطلبة عبر هذه الأسئلة.

