رابط: موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في الكويت

ينطلق غدًا الأحد ماراثون اختبارات الثانوية العامة حيث يشرع في سباق التخرج أكثر من 38 ألف طالب وطالبة يدرسون بالقسمين العملي والأدبي بمدارس التعليم العام والديني والتربية الخاصة، ومن المقرر أن تعلن النتائج قبل عيد الفطر.

النتائج فور نشرها هنــــا

وأعلنت التربية عن جاهزيتها لاستقبال ابنائها طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي، أشارت إلى أن أعداد المتوقع تقدمهم لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2018 / 2019 في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني، يبلغ 38384 طالبًا وطالبة.

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وبيّنت أن عدد الطلبة المتوقع تقدمهم لإمتحانات الصف الثاني عشر في القسم العلمي يبلغ 22049 طالباً وطالبة، وفي القسم الأدبي يبلغ عددهم 15094 طالباً وطالبة، كما يبلغ عدد المتقدمين لاختبارات الثاني عشر من طلبة التعليم الديني 1240 طالباً وطالبة.

وذكرت أن اختبارات طلبة القسم العلمي سوف تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، أما طلبة القسم الأدبي فسوف يختتمون اختباراتهم في يوم الخميس الموافق 30 مايو، على أن يتم إعلان النتائج فور انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، معربة عن بالغ أمنياتها لأبنائنا من طلبة الثاني عشر التميز والتفوق وحصد أعلى الدرج