مشاهدة الحلقة 13 الثالثة عشر من بروفا على قناة LBCI كاملة

تستمر ماغي بوغصن في 13 الثالثة عشر من مسلسل بروفا بانتظار أحمد فهمي ليسأل عنها، رغم حالة الإحباط الشديدة التي تتعرض لها من صديقها المقرب "وسام صباغ"، ومديرة المطعم الذي يعملون به "رولا"، ويشار إلى أن مسلسل بروفا ما زال يشهد سباقاً رمضانياً على قناة LBCI ضمن لائحة مسلسلات رمضان 2019.

بدأت الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل بروفا بعزف ماغي بوغصن "ليال" في المطعم الذي تعمل به برفقة صديقها "وسام صباغ"، حيث بدت وهي تعزف معزوفتها الموسيقية شاردة الذهن وأنظارها نحو الباب، تنتظر قدوم "احمد فهمي" "ماجد"، ويبدو أن "ليال" تعيش قصة حب تعيسة من طرف واحد، دون أن يتحرك ساكن من "ماجد".

الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل بروفا هنــا

التقت مديرة المطعم التي تعمل فيه "ليال" مع وسام، لتخبره بأن معزوفة صديقته ستشعر الجمهور بالنعاس، إلا أنه يقاطعها ويطلب منها ألا تتدخل بعلاقته مع ليال، كونها علاقة صداقة متينة، متسائلاُ عن السبب الذي دفعها لإخبار "ليال" بأنه يحبها، إلا أنها تجيب أنها تريد مساعدته ومن الواضح أن علاقتهم الطويلة حسب وجهة نظرها ستتحول لزواج.

شهدت الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل بروفا قدوم أحمد فهمي الذي يجسد دور "ماجد" إلى المطعم الذي تعمل به ماغي بوغصن والتي تجسد دور "ليال"، إلا أن مديرة المطعم "رولا" تقابله وتطلب منه أن يبعد عن طريق "ليال"، وجاء ذلك بعد أن صارحتها ليال بمدى تعلقها به إلا أنه لا يستجيب لنبضات قلبها تجاهه.

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كما شهدت الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل بروفا استنجاد "ايلين" بماجد وهي طالبة في المدرسة الثانوية التي يعمل بها أحمد فهمي "ماجد" بعد أن هربت من المشفى بعد عملية انتحار فاشلة قامت بها، كونها تعيش برفقة والدها وزوجته، وفي المقابل ما زالت المشاكل تلاحق طلبة المدرسة، والأمور تصبح شائكة ومعقدة أكثر.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة 13 الثالثة عشر من بروفا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من كل ليلة.