حقيقة وفاة ياسر العظمة الفنان السوري الشهير - مرايا (شاهد)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، أنباء تتحدث عن وفاة ياسر العظمه الفنان السوري الشهير، صاحب العمل الكوميدي "مرايا".

وكتب الناشط عبد العزيز عبر (تويتر): أنباء عن وفاة ملك الكوميديا ياسر العظمه نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

إلى ذلك، نفت مصادر إعلامية مُطلعة، الأنباء التي أفادت في وفاة الفنان السوري الكبير ياسر العظمة، موضحة أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل.

يذكر أن ياسر العظمة هو ممثل كاتب و مؤلف منتجسوري، حيث يعد أبرز أعماله "مسلسل مرايا" الذي بث خلال أكثر من 30 عاما وجسد خلال حلقاته المتتابعة عشرات الشخصيات الكوميدية والنقدية.

ياسر العظمة (77 عاما) ولد في العاصمة السورية دمشق، وهو من عائلة آل العظمة الدمشقية، ودرس الحقوق في سوريا، بينما هو متزوج ولديه ولدين، فيما بدأ مشواره الفني في ستينات القرن الماضي.