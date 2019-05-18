إليسا تصدم جمهورها حول إصابتها بالسرطان

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، يوم السبت، خبرًا صادما حول المضاعفات الصحية التي تعاني منها في أعقاب إصابتها بالمرض الخبيث "السرطان".

وقالت إليسا إنها ستغادر خلال الأيام القادمة، لبنان باتجاه ألمانيا، لاستكمال العلاج، من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه.

ووفق "سبوتنيك"، ستبقى إليسا لمدة نحو 20 يوما، وذلك بعدما سافرت في السابق، إلى بروكسيل بداية العام، حيث خضعت لجراحة في يدها.

يشار إلى أن "إليسا" تعاني من مضاعفات صحية في يدها، التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي.

إليسا أو إليسار زكريا خوري، مغنية لبنانية من ام سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب.