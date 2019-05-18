شاهد: الحلقة الثالثة عشر 13 من مسلسل مقامات العشق مع لجين اسماعيل

الحلقة الثانية عشر 12 من مسلسل مقامات العشق تنطلق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

بعد سلسلة من الروحانيات والإنسانية المتدفقة التي عاشها الجمهور مع ست الحسن "نسرين طافش" وفاطمة القرطبية " نادين الخولي" ودخول الفنان لجين إسماعيل ليلعب دور محي الدين بن عربي في سن الشباب وأخذه العلم من فلاسفة اشبيلية وشيوخها.

كيف سيتعامل الشيخ حامد مع علوم محي الدين ابن عربي؟ هذا ما تكشفه الحلقة الثالثة عشر 13 من مسلسل مقامات العشق.

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وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.