مشاهدة الحلقة 13 من مسلسل دفعة القاهرة مزيد من المفاجآت

بدأت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل دفعة القاهرة بوصول والدة فهد إلى القاهرة من أجل الاطمئنان عليه ورؤية نزهة التي ينوي فهد خطبتها، وتحدث هناك العديد من الأحداث.

الحلقة 13 هنــــا

ويستعد يوسف وزوجته لطيفة للذهاب إلى الحفل الذي يقيمه فهد بمناسبة وصول أهله إلى القاهرة، ولكن يوسف لا يرغب في ذهاب لطيفة معه حتى يستطيع الحديث مع دلال كما يريد.

ويقوم يوسف بقطع فستان زوجته من دون أن تدري ثم يسألها بأن تبقى في المنزل بمفردها حتى لا يتأخر عن الحفل، لكنه يشعر بالندم بعد ذلك ويعود إليها كي يطلب منها أن تذهب إلى الحفل معه، ولكنه عندما يذهب معها إلى الحفل، يزل لسانه، ويناديها بدلال أمام الجميع.

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ويتصل فهد بنزهة هاتفياً ويخبرها بأن تأتي إلى الحفل لكي تراها والدته وتخطبها له، فتطلب من دلال أن تضع الماكياج لها، وتقرر دلال عدم الذهاب إلى الحفل حتى لا ترى يوسف هناك ومعه زوجته ولكي يشتاق لها يوسف أكثر، وفي الوقت ذاته يخبر فهد صديقه ناصر بأن زيزينيا قد اتصلت هاتفياً وسألته أن يخبر ناصر بأنها حامل.

مسلسل دفعة القاهرة من إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني.

ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.