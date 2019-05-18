شاهد: الحلقة الثالثة عشر 13 من مسلسل حضن الشوك ماذا فعلت ليلى عبد الله

بعد صدمة مناير بخطبة عادل لهيفاء، كيف ستواجه عائلتها؟ الحلقة الثالثة عشر 13 من مسلسل حضن الشوك تكشف التفصيل مع نخبة من فناني الخليج من ضمنهم إبراهيم الحربي والهام الفضالة.

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في الحلقة الثانية عشر تخبر ام فاطمة إبراهيم بخبر حمل ابنتها والذي أخفته لشهور عدة لاستكمال إجراءات الطلاق من مساعد "إبراهيم الحربي".

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وبعد صدمتها تخرج مناير "ليلى عبد الله" من المستشفى وتختار الذهاب لبيت جدتها وتستمر مريم والتي تؤدي الفنانة عبير أحمد في لتخطيط لزواج عادل "محمد العلوي" من هيفاء "نور الغندور".

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.