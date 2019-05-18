شاهد: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 14 اشتعال مشكلة الميراث

في الحلقة السابقة من الجزء العاشر لـ مسلسل باب الحارة، يواجه أبو بسام المخللاتي مشكلة كبرى تتمثل بظهور كلّ من فتحي طارق مرعشلي وشقيقته زمرد وقدومهما إلى حارة الصالحية.

ويخبرانه بأنهما ولدا شقيقه نزار لكن أبو بسام يرفض الاعتراف بهما بشكل مطلق، ويقول أن شقيقه نزار توفي في الحرب قبل أن ينجب أولادا.

ويقرر فتحي وزمرد اللجوء إلى المختار أبو رسمي والزعيم أبو عزام حيث يخبرانهما بما حدث و يطلب الزعيم و المختار من فتحي وزمرد إثبات كلامهما.

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ويقومان بإخراج مفتاح بيت والدهما المغلق إلا أن الزعيم يطلب إثباتات أوضح، فيخبرانه بأن والدهما قال لهما أنه أخفى ثروته في المنزل قبل ذهابه إلى الحرب، ويؤكدان له أنه تزوج والدتهما في اسطنبول بعد فراره وبعد ان طلق زوجته السابقة .

وبالفعل يأخذهما المختار إلى منزل والدهما، ويفتحانه ويستقران فيه على أن يلتقيا المختار و الزعيم في المساء، من أجل اجتماعهما مع عمهما أبو بسام.

التغييرات الجديدة التي طرأت على "باب الحارة" لا يمكن وصفها سوى بأنها ثورية، غيّرت بنية المسلسل ككل، ولا يقتصر ذلك على ثورة المنتج ضد نجومه المتمردين وإقصائهم من العمل، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليشمل بنية العمل وشكله.