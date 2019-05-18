رابط موقع المربع الالكتروني للنتائج 2019 استعلام نتائج طلاب الكويت عبر moe.edu.kw

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية أخبار التعليم بالكويت حيث بدأت اختبارات نهاية العام 2019 ويمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت من خلال، زيارة موقع المربع الالكتروني والجدير بالذكر أنه يمكن معرفة نتائج طلاب جميع المراحل مثل الابتدائية والثانوية والمتوسطة، الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد الانتهاء من جميع الاختبارات، وترفع الدرجات على الموقع مباشرة في مدة أقصاها 14 يوم، لذا يمكن الاستعلام عبر المربع الالكتروني لنتائج 2019 باستخدام الرقم المدني، أو رقم الجلوس ويأتي هذا بخلاف المتاح في الاستعلام عن نتائج الكويت عبر موقع طالب taaleb أما عن خطوات معرفة، نتائج طلاب الكويت 2019 ستتاح من خلال هذا المقال.

موقع المربع الالكتروني للنتائج 2019



حرصت وزارة التربية الكويتية على وضع عدد من المواقع للاستعلام عن النتائج، حيث يمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج أبناءهم عبر موقع طالب أو موقع المربع الإلكتروني لجميع المراحل التعليمية، عدا الصف الثاني عشر ويمكن من خلال المواقع التعرف على إشعار درجات جميع المواد، ويأتي ذلك بعد تحديد المرحلة والمدرسة والصف، والإدارة التعليمية المراد معرفة نتائج طلابها، ومن ثم تخرج النتائج ويجب التنويه أن الاستعلام في موقع طالب يختلف عن الاستعلام في المربع الإلكتروني.

نتائج طلاب الكويت 2019 بالرقم المدني

تجري الآن اختبارات الطلاب حيث بدأت في السابع من رمضان 1440 وما زالت مستمرة، وذلك وفق رزنامة الكويت 2019 التي حددت موعد اختبارات نهاية العام 2019 ومع انتهاء الاختبارات سيتم إعلان النتائج بالإدارات التعليمية خلال أسبوعين.

يمكن معرفة نتائج طلاب الكويت 2019 باستخدام الرقم المدني من خلال الخطوات التالية:

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تسجيل دخول موقع المربع الإلكتروني. تحديد اسم الإدارة التعليمية مثل منطقة حوالي والجهراء، ومبارك التعليمي. اختيار المرحلة التعليمية. كتابة اسم المدرسة التابع لها الطالب. كتابة الرقم الخاص بالسجل المدني. التأشير على كلمة بحث.

موقع طالب نتائج الكويت

موقع طالب هو احد مواقع الكويت التعليمية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب ولكن يختلف، عن موقع المربع الالكتروني للنتائج حيث يحتاج التالي:

أولا تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بولي الأمر أو الطالب نفسه.

ثانيا التوجه إلى التقارير.

ثالثا الاستعلام عن النتائج.

وقامت وزارة التربية الكويتية بنشر نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة وينتظر إعلان نتائج الصف الثاني عشر موقع طالب 2019.

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