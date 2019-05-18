وطن ع وتر 2019 الحلقة 13 الثالثة عشرة - لا ترحل استاذ هادي (مشاهدة كاملة)

نكون اليوم مع حلقة جديدة من المسلسل الكوميدي الساخر، وطن ع وتر2019 الحلقة 13 الثالثة عشر، بطولة الفنان الفلسطيني عماد فراجين، وذلك عبر قناة رؤيا كوميدي اون لاين الأردنية، حيث حملت شعار.

وطن ع وتر ٢٠١٩ الحلقة 13 كاملة للفنان عماد فراجين اضغط هنا

ودارت تفاصيل مجريات الحلقة الثانية عشر من وطن ع وتر حول عنوان "طلعة متزوجين"، حيث استعرض عماد فراجين ومنال عوض خلال الحلقة طريقة تعامل الزوج مع زوجته عندما يخرج معها إلى أي مكان سواء مطعم أو غيره.

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كما تحدثت الحلقة عن تعامل الزوج مع زوجته عند الخروج وحينما يقابل صديقته أو زميلته في العمل ويخرج معها، حيث لاقت هذه الحلقة أكثر من 450 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال حوالي 24 ساعة.

يشار إلى أن الحلقة العاشرة كانت حول "كيف تتزوج على مرتك"، حيث جرت الأحداث التي قاد بطولتها عماد فراجين مع منال عوض، حول كيفية إقناعها بالزواج مرة ثانية عليها، علما أنها لقيت قرابة 530 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

أما فيما يتعلق بالحلقة التاسعة من وطن ع وتر، فقد جاءت حول عنوان "مئة دولار"، حيث يأتي أن الأشخاص لعماد فراجين من أجل خطبة ابنته ويدور الخلاف حول 100 دولار يملكها ويرغب في صرفها ويستغل الضيف ففي ذلك.