شاهد : مسلسل كلبش 3 الحلقة الثالثة عشر 13 بطولة أمير كرارة – مسلسلا رمضان 2019

قال حسام لسليم الأنصاري في الحلقة الثانية عشر من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة والذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019 إن صدام قناص خطير جدا.

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ويخبره أيضًا بأن هناك قناص كانت أجهزة الأمن تبحث عنه منذ فترة طويلة ولكن الآن لن يتم المساس به بسبب أكرم صفوان، كما جاء في مسلسل كلبش 3 أن محمود علوان يسجل تسجيلًا صوتيًا هامًا قبل وفاته بلحظات يخبر سليم الأنصاري ورجاله بكل ما دار بينه وبين رياض المصري.

وأوصى محمود علوان في الحلقة ذاتها من مسلسل كلبش 3 جلال خطاب وسليم بأن يعتنوا بابنته هبة وشقيقته أمينة ويقول أنه ليس من المهم أن تموت ولكن الأهم كيف تموت.

كما أوصى بإمساك كل من يحاول المساس بأمن مصر، فيما يقول جلال خطاب لسليم الأنصاري أن المعلومات التي تركها محمود علوان مثابة كنر لابد من استغلاله.

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أما سليم فسيسعى في الحلقة 12 من مسلسل كلبش 3 لطمأنة أكرم صفوان كطعم له، فيما يحدث تحسن ملحوظ في حالة مالك ابن سليم الأنصاري صاحب شخصية أمير كرارة.

بدورها، تقول المذيعة شهيرة لأكرم صفوان أنها لن ترضى بأن تكون أداة لتنفيذ أجندة أى شخص أو جهة هي تعرض لأنها مقتنعة بموقفها وليس تنفيذا لأوامر أي ضخص أو لأجل أيتة توجهات أو مخططات.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.