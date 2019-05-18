مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 14 الرابعة عشر كاملة HD – علاء يخسر أمواله في البورصة

نعرضُ لكم اليوم السبت، حصريًا الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، للنجم المصري علي ربيع، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، التي تنافس بقوة في الماراثون الدرامي وتتفرّد بالدراما الكوميدية التي تعرضُها في قالبٍ درامي مشوّق ورائع.

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ويحملُ الفنان المصري علي ربيع ونجم مسرح مصر، لواء البطولة في المسلسل، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم والفنانين المصريين الموهوبين، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد.

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ويتعرّض النجم علي ربيع في أحداث الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي يجسّد دور "علاء" إلى العديد من المواقف المُحزنة، خاصةً بعد الصدمة التي يتعرّض لها في نهاية الحلقة بخسارة أمواله في البورصة، ليجد نفسه مفلسًا تمامًا ويجلسُ يندبُ حظه السيئ.

ويبدو "علاء" في حالة جنون بعد خسارة كل أمواله في البورصة، لتتهمه شقيقته بالفشل بعد خسارة الأموال، ويطالبه والده ووالدته بأموالهما التي ضاعت في البورصة.

يشارُ إلى أنّ مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، وباقة أخرى من النجوم والفنانين.