مصرع كويتية وابنتها في حادث تصادم

قضت امرأة كويتية، اليوم السبت، وابنتها، نتيجة حادثِ تصادم وانقلاب على أحد الطرق السريعة، فيما أصيبت اثنتان من بناتها بجروحٍ وكسور عقب تعرضهنّ للحادث، وما زالت الكويت تسجّلُ نسبًا عالية في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن الحادث وقع على الطريق الدائري السابع وأسفر عن حالتي وفاة وإصابتين، بعد نشرها صورة للسيارة التي كانت تستقلها الأم وبناتها وقد ظهرت عليها الأضرار بشكل كبير.

وتتصدر أخبار حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء؛ نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

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وكشف مصدر أمني كويتي مؤخرًا لصحيفة ”القبس“، أن الحوادث المرورية التي شهدها الكويت منذ بداية العام الحالي حتى منتصف شهر أيار/ مايو الجاري، حصدت أرواحًا بشرية بلغت نحو 120 مواطنًا ومقيمًا، أغلبهم من فئة الشباب، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أن الكويت تحتلّ المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتشيرُ الإحصائيات الرسمية التي تصدر عن وزارة الداخلية في الكويت، إلى أنّ عشرات الآلاف يلقون مصرعهم جرّاء الحوادث المرورية.