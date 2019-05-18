تراند اليوم : دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان بالصور:دعاء اليوم الثالث عشر...

متابعنيا الكرام نعرض لكم اليوم دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان ويعد الدعاء من أعظم العبادات التى قد يقوم بها العبد، فهي تدل على توحيده بالله وحده لا شريك له، ولا يوجد خير من شهر رمضان المبارك للدعاء والتضرع لله، وأن نسأل الله أن يصلح لنا دنيانا ويرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ففي شهر رمضان وعد من المولى عز وجل بإجابة السائلين، وفك الكرب عن المكروبين، فواجب على كل مسلم أن يجتهد فيه بالدعاء والعمل وأن يدعوا الله وهو على يقين بالإجابة.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1440

وإليكم دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1440 كما جاء عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: