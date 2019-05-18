رابط نتائج الطلاب من وزارة التربية في الكويت - موقع المربع الالكتروني

بدأت المدارس في الكويت بإعلان نتائج الطلاب لعام 2019 في كافة المراحل التعليمية عدا الصف الثاني عشر الثانوي للترم الثاني 2019، عبر موقع “المربع الإلكتروني” التابع وزارة التربية الكويتية.

النتائج هنـــا

ويمكن الآن للطلاب وولاة الأمور معرفة نتائجهم من خلال مدارسهم، حيث يمكنكم الاستعلام عبر المدارس التي رفعت النتائج للفصل الدراسي الثاني مباشرة.

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وأعلنت وزارة التربية، أن ما يقارب 183 مدرسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، رفعت نتائج طلبتها على موقع الوزارة، مشيرة إلى أنه جاري تدريجيا رفع بقية نتائج الطلبة فور الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها.

ويمكنكم الإطلاع على أسماء المدارس التي رفعت النتائج الفصل الثاني 2019 لطلاب الكويت وهي كالتالي من خلال (الرابط التالي) ، ومجموعة تلك المدارس 157.

والآن نترككم مع أسماء المدارس التي رفعت النتائج الفصل الثاني 2019 لطلاب الكويت من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، وفي باقي التقرير تجدون رابط موقع المربع الالكتروني لوزارة التربية الكويتية للنتائج لجميع الطلاب.