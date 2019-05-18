“نتيجة الشهادة الابتدائية” برقم الجلوس جميع المحافظات “الصف الثالث...

أنتهي جميع الطلبة والطالبات من أداء أختبارات الصف السادس الابتدائي للترم الثاني 2019، وتم أداء الامتحانات دون حدوث أية مشاكل أو عوائق واجهت جميع الطلاب، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تصريح بأن نتيجة “الصف السادس الابتدائي” سوف يتم أعلانها من خلال الموقع الرسمي للوزارة لجميع محافظات مصر، وسوف نقدم لكم خطوات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكيفية الاستعلام برقم الجلوس.

خطوات ألاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المحدد من الوزارة الأتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات

نقوم باختيار المحلة التعليمية وهي الابتدائية، ثم نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

نقوم بالضغط علي عرض النتائج لتظهر النتائج بالدرجات بالتفصيل.

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نتيجة الشهادة الابتدائية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن جميع الإدارات التعليمية تعمل على قدم وساق من أنجاز رصد الدرجات ومراجعة أوراق إجابات الطلاب بدقة دون التسرع في أعمال تخص أظهار النتيجة، وجاء رد وزارة التربية والتعليم وفقاً لما تداول من قلق أولياء الأمور من أظهار النتيجة، فقد انتابت حالة من التوتر إلي جميع أولياء الأمور بشان أظهار النتيجة نظراً لانتقال ذويهم من مرحلة الصف السادس الابتدائي إلي مرحلة تعليمية مختلفة وهي الصف الأول الإعدادي.

إلي مرحلة تعليمية مختلفة وهي الصف الأول الإعدادي. ومن يرغب في البحث عن النتيجة يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بالبحث له عن رقم الجلوس.

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