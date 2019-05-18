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“نتيجة الشهادة الابتدائية” برقم الجلوس جميع المحافظات “الصف الثالث...

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أنتهي جميع الطلبة والطالبات من أداء أختبارات الصف السادس الابتدائي للترم الثاني 2019، وتم أداء الامتحانات دون حدوث أية مشاكل أو عوائق واجهت جميع الطلاب، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تصريح بأن نتيجة “الصف السادس الابتدائي” سوف يتم أعلانها من خلال الموقع الرسمي للوزارة لجميع محافظات مصر، وسوف نقدم لكم خطوات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكيفية الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

  خطوات ألاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

  • يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المحدد من الوزارة الأتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات
  • نقوم باختيار المحلة التعليمية وهي الابتدائية، ثم نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
  • نقوم بالضغط علي عرض النتائج لتظهر النتائج بالدرجات بالتفصيل.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس

  • أكدت وزارة التربية والتعليم بأن جميع الإدارات التعليمية تعمل على قدم وساق من أنجاز رصد الدرجات ومراجعة أوراق إجابات الطلاب بدقة دون التسرع في أعمال تخص أظهار النتيجة، وجاء رد وزارة التربية والتعليم وفقاً لما تداول من قلق أولياء الأمور من أظهار النتيجة، فقد انتابت حالة من التوتر إلي جميع أولياء الأمور بشان أظهار النتيجة نظراً لانتقال ذويهم من مرحلة الصف السادس الابتدائي إلي مرحلة تعليمية مختلفة وهي الصف الأول الإعدادي.
  • ومن يرغب في البحث عن النتيجة يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بالبحث له عن رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية ألترم الثاني 2019
نتيجة الشهادة الابتدائية ألترم الثاني 2019

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