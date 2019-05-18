تراند اليوم : ما نشرته منى الغضبان قبيل فضيحة خالد يوسف – صور

قبل أن تلقي الشرطة المصرية القبض على سيدة الأعمال والمحامية منى الغضبان بتهمة تورطها بفيديو إباحي جمعها مع المخرج المصري خالد يوسف، كانت منى تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتنشر يومياً صوراً وعبارات من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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منى كانت لديها صفحة بإسم (جذب الطاقة الإيجابية)، وكانت تنشر من خلالها بعض الحكم والنصائح من أجل حياة أفضل وتفكير إيجابي.

وقبل أن يتم القبض عليها بأيام قليلة، نشرت منى صورة بها عبارة: (يقولون الفلوس وسخ الدنيا، والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا).

المحامية المصرية منى الغضبان كانت رابع بطلات الأفلام الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف، بعد منى فاروق، وشيما الحاج، ورنا هويدي.