محمد رمضان يكرر خطأ الأسطورة في زلزال

وجه جمهور الفنان محمد رمضان نصيحته لبطل مسلسل زلزال بتجنب تكرار الأعمال المتشابهة، حيث يعرض مسلسل زلزال قصة شاب فقير يتقدم لخطبة حبيبته الغنية، وبالطبع لا يسير لقاء عائلتها على ما يرام فيسخر منه والدها وينصحه بعدم التفكير في هذا الأمر مجددًا.

ضمن أحداث مسلسل "زلزال" تقدم "محمد حربي" والذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان لخطبة حبيبته " أمل" ابنة رجل الأعمال "خليل كتخا" العدو الأول له الذي يسخر خلال المقابلة من فقر "زلزال" ويعايره به.

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وتناول متابعو زلزال هذه التشابهات بلغة فكاهية كوميدية تارة وفي تارة أخرى انهالت على محمد رمضان النصائح بالتغيير واختيار أفكار متجددة.

ونظرًا لفشل خطته في مسلسل "الأسطورة" نصح جمهور محمد رمضان بعدم تكرار هذا المشهد.

يعرض مسلسل "زلزال" عبر شاشة dmc في تمام الساعة 10 مساء، ويعاد في الخامسة صباحًا، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسري أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، بحسب "في الفن".