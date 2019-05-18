تراند اليوم : فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف مع منة شلبي في فيديو اباحى

منة شلبي فضيحة جنسية جديدة في فيديو اباحى مع خالد يوسف الثائر المنوي

فضيحة الفضائح في الوسط الفني هي فضيحة مدي الاشتراكية والتقدمية والثورية الثائر المنوي خالد يوسف والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والعالم العربي لتشهد فضائح اعلامية غير مسبوقة حول تسريب الفيديوهات الاباحية للمخرج خالد يوسف، حتى نسء الناس كيم كادرشيان وهيفاء وهبي والعاهرة تسيب ليفني، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعدد من

وكان رد فعل الثائر المنوي خالد يوسف هو التجاهل بعد تداول اسمها في قضية الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، والفنانة علا غانم والفانة غادة ابراهيم ، وكلهن مع بطل واحد لجميع المشاهد الجنسية والاباحية هو المخرج خالد يوسف، وتداول اسم منة شلبي في القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينهما. والتى

وفي عام 2010 نصبتها منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، سفيرة للنوايا الحسنة في مجال مكافحة مرض الإيدز، ولكن بعد تسريب فلمها الابداعي مع الثائر المنوي الاشتراكي الجنسي خالد يوسف فمن المتوقع ان تعينها العاهرة تسيبي ليفني سفيرة للنوايا الصهيونية لنشر الايدز في العالم والدول العربية يرجى الاطلاع على تقرير الدعارة مقدسة فتوى الحاخام الاكبر في اسرائيل و “تسيبي ليفني” تعتزل السياسة، ولا بد ان تكون هذه السفارة للنوايا الصهيونية بمشاركة المخرج المبدع من تحت و التقدمي من الخلفي خالد يوسف الشهير بالثائر المنوي!!





التقدميون العرب الذي صدعوا رؤسنا وظهورنا بالتقدمية والثورية ارادوا ان يثبوا انهم تفوقوا على الغرب بعرض الاغضاء النتاسلية لانهم كانوا يظنون ان الامريكان وصلوا للقمر بسبب فساتين مارين مورو و سيقان كيم كاردشيان، فقد قرروا ان يتحفوننا بمجموعة انجازات علمية من نوع تسريبات خالد يوسف الثائر المنوي، بل حتى اوصلو للوزارة فيوليت الصفدي ضمن خطة تتضمن انشاء وزارة للدعارة والترفية وربما يتم دعوة تركي آل الشيخ للمشاركة بها حتى ان عشيق هيفاء وهبي الممانع المقاوم حسن نصر ايران الطوشة، قرر ان يمنحها بركاته المقدسة فتزوجها زواج متعة بحسب ما سمعنا، وهذا حلال اما صاحب اجمل صلعة في منظمة التحرير الفلسطينة صائب عريقات فقد اخطأ عندما مارس الدعارة المقدسة مع تسيبي ليفني وزيرة الدعارة في الكيان الصهيوني، ولكن عذره انه كان يريداخت الصهيونية فلم يجد افضل من تسبني ليفي لينتقم منها شر





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ومن يظن ان زيارة البابا الى الامارات وافتتاحه كنيسة واجبار الشباب الاماراتي على الحضور ليتم تقديسهم من بابا الفاتيكان له علاقة بالثائر المنوي خالد يوسف وتسريبه لهذه الفيدوهات فقد يكون غلطان، لأن ما يجري في قارة اسيا (والامارات في اسيا) ليس له علاقة بما يجري في مصر الافريقية، والدليل على ذلك ان الاعلامي الخريان داود الشريان لم يقم الى الآن بحوار مع المخرج خالد يوسف الجربان، عن سبب خضوع الممثلات للاذلال والاهانة والاستعباد



وتم تجاهل من هي منى الشلبي؟



لذلك نوضح ان: منة شلبي هي ابنة الممثلة والراقصة (الرقاصة) الشرقية السابقة زيزي مصطفى (فرخ البط عوام) ولدت فى 22 يوليو 1982 ، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي (افرحي يا ابتهاج) ، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي (لا تبوسني ولا ببوسك) . ولقد تم جعلها في عام 2010 سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، في مجال مكافحة مرض الإيدز.

واحتفلت الممثلة المصرية منه شلبى بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة” مع صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي ، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي، وظهرت منه في المقاطع والصور التي قامت بنشرها اثناء اللقاء النسائي، وهى في غاية الراحة والسعادة، متجاهلة كل الأخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بخالد يوسف والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه وأعلنت انتهاء العلاقة بين منة والثائر المنوي. وبهذا يكون قد تم نزع النقاب عن علاقة المخرج خالد يوسف بالوسط الفني “الطاهر” وايضا بشخصية هرائية مثل فاطمة ناعوت التي وجدت ان كل مايفعله الثائر المنوي هو ابداع في ابداع، وتعتقد ان هناك مؤامرة على المبدعين من امثالها وامثال الثائر المنوي بحسب ما جاء في الرابط: نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف





وقامت منه شلبي بمشاركة متابعيها على موقع التواصل “انستجرام” بمجموعة من الصور وأكدت في تعليق أن السعادة في سهرة مع البنات.





ويذكر أن النيابة العامة المصرية القت القبض على كل من منى فاروق وشيماء الحاج ، والراقصة كاميليا ، وسيدة الاعمال المصرية منى الغضبان ، وذلك بعد تداول الفيديوهات الجنسية الفاضحة المنشورة لهم مع المخرج خالد يوسف.

نقلا من موقع الجرس