خطأ طبي بحق جنين والمشفى الياباني يعتذر

قام مشفى في اليابان بالاعتذار للام بعدما قام احد العمال بسحب سيفون الحمام على جنين ميت كان يجب فحصه.

بدوره انتابت الام التي كانت تعاني من مخاض الاجهاض في الاسبوع الرابع عشر من الحمل، حالة من الصدمة، بسبب ما ما اعتبرته المستشفى خطأ.

وحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"وضعت الأم مولودها ميتا أثناء وجودها في حمام مستشفى الصليب الأحمر في سايتاما، شمالي وسط اليابان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وصرحت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إدخال امرأة حامل، تبلغ من العمر 36 عاما إلى المستشفى، وفي اليوم التالي كانت ترقد في غرفة الولادة تحسبا لأي طارئ.

لكن المرأة طلبت الذهاب إلى المرحاض لقضاء الحاجة، إذ نزل الجنين ميتا هناك، وفق ما أكد زوجها.

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وتشير التقارير إلى أنها انتقلت بعد ذلك إلى غرفة مختلفة بناء على تعليمات من الفريق الطبي الذي كان ينوي فحص الجنين الميت، لكن أحد العمال بالمستشفى قام بتنظيف المرحاض الذي استخدمته المرأة، وسحب السيفون.

وبحسب تقارير طبية، فقد توقف قلب الطفل عن العمل قبل الولادة بأربعة أيام وفقا ل"سكاي نيوز".

وأوضح الزوج إن المستشفى أرسل اعتذارا مكتوبا إلى العائلة، موضحا أن المسؤولين فيه اتخذوا تدابير لوقف وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وليس من الواضح ما إذا كان قد تمت معاقبة العامل بعد هذه الفعلة، أو ما إذا كان الزوجان سيقاضيان المستشفى، كما أنه من غير المعروف من قام بقطع الحبل السري للجنين.