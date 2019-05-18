نتيجة الاعدادي 2019 برقم الجلوس ورابط الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الاعدادي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب المرحلة الاعدادية في بعض المحافظات على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، وتشهد الفترة الحالية انتظار وترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب لنتيجة الاعدادي 2019، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال مجموعة من التصريجات، أن نتيجة الاعدادي 2019 سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إجراءات تصحيح الامتحانات للمواد جميعها، وسيكون هذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

هذا وفقا لما ورد إلينا من تصريحات عن عدد من المصادر المعنية، حيث بدأت إجراءات التصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الاعدادية فور الانتهاء من آداء الاختبارات مباشرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت، إذ أن عملية التصحيح من المتوقع أن تستغرق يومين لكل مادة، ويمكنكم مع نهاية الأسبوع القادم الإطلاع على نتيجة الاعدادي 2018 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والرابط المتاح للموقع من خلال هذا المقال.

Advertisements

نتيجة الاعدادي 2019

المرحلة الاعدادية هي مرحلة هامة جدا خلال المشوار التعليمي للطلاب في مصر، حيث تعتبر تلك المرحلة، مرحلة تحديد مصير بالنسبة للكثير، والتي سيتم من خلالها تحديد الوجه التي سيسلكها الطلاب، وذلك وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب، حيث من الممكن أن يتجه الطالب من خلال مجموعه إلى أي من المراحل الثانوية التالية “ثانوي عام أو ثانوي زراعي أو ثانوي صناعي أو ثانوي بريد أو ثانوي تجاري أو ثانوي مهني”، بعدها يستكمل الطالب المراحل المتبقية له في مشوار التعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الرئيسي الذي يتم من خلاله الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019، وقد أعلنت المصادر أن موعد ظهور النتيجة سيكون بعد أسبوع من انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، وذلك فور الانتهاء من إجراءات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب بالمرحلة الاعدادية، وخاصة طلبة الصف الثالث الاعدادي.

روابط نتيجة الاعدادي 2019

بقي أسبوعين على موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الاعدادية 2019، وخلال تلك الفترة سنقوم بمتابعة آخر أخبار النتيجة وتحديثات موعد ظهور النتيجة أول بأول، حيث يمكن بعد ظهور النتيجة الإطلاع عليها في جميع المحافظات من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها في المقال، وذلك بعد ظهور النتيجة والإعلان عنها بصورة رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة القاهرة. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الإسكندرية. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الشرقية. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الغربية. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الفيوم. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة دمياط. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الجيزة. “ نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة كفر الشيخ. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة المنيا. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الدقهلية. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة سوهاج. نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة البحيرة.

← إقرأ أيضاً: