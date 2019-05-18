نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية...

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة، ومن المقرر ظهور النتيجة في أي لحظة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة.

هذا وقد بدأت لجان التصحيح مباشرة عملها بتصحيح أوراق امتحانات الطلاب للشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة، وقد أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء بالفعل، كما من المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ فور الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة، ومن المقرر أن تتوفر النتيجة خلال اليومين القادمين عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة من المقرر أن تظهر خلال الفترة القادمة، حيث أوشك طلاب المرحلة الاعدادية في محافظة القاهرة على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وكذلك اعتماد النتيجة وظهورها، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة وكذلك عبر الرقم الأرضي 09000100.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الاعدادي محافظة القاهرة

بدأ طلاب الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ يومين،ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول خلال هذا الأسبوع، ليتم بعدها مباشرة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من قبل المحافظ ثم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، فيتمكن الطلاب وأولياء الأمور وقتها من الوصول إلى النتائج برقم الجلوس فقط.

← إقرأ أيضاً: