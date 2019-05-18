نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية “الصف الثالث الاعدادي” آخر العام برقم الجلوس عبر...

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية الترم الثاني 2019 نقدمها لكم اليوم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الإعدادي على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني “الفصل الدراسي الثاني”، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للطلاب خلال أيام قليلة.

حيث تبدأ عمليات التصحيح للامتحانات التي انتهى منها الطلاب بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة، وبالتالي فإن عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب وتجميعها لن تستغرق وقت طويل، بحيث تظهر النتيجة في خلال أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بعد أن يتم اعتمادها مباشرة من قبل محافظ الإسكندرية.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية الترم الثاني 2019، وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة آخر العام برقم الجلوس فقط، عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا، عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية، حيث من المقرر أن تقوم المحافظة بالإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي نصف العام مباشرة بعد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات وتجميعها وكذلك تصوريها ومن ثم اعتماد النتائج من قبل محافظ الإسكندرية، وبعدها رفع الدرجات على موقع مديرية التربية والتعليم لتكون متاحة للطلاب للاستعلام عنها برقم الجلوس فقط.

استعلام النتيجة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية نصف العام برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 “الشهادة الاعدادية آخر العام في محافظة الإسكندرية يمكنكم الاستعلام عنها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات خلال فترة قصيرة، ليتم بعدها الإعلان عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة فور ظهورها مباشرة “خلال فترة قصيرة”.

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