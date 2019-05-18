تراند اليوم : بالفيديو .. أول تصريح للمخرج خالد يوسف حول المقاطع الإباحية المسربة .

بعد اتهامه باستغلال حاجة الفتيات للعمل وممارسة الرذيلة ، خرج البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف وتحدث عن الاتهامات التي طالته مؤخراً في أول ظهور إعلامي له ، مؤكداً أن وجوده في فرنسا بداعي استكمال بعض الأعمال الخاصة به فقط .

وأضاف في مداخلة مع قناة الحرة قائلاً سأعود إلى مصر وهذا أمر حتميّ وليكن ما يكن عند توجيه اتهامٍ رسمي لي ، في إشارة منه إلى أنه إلى الآن لم يتوجه له أي تهمة .

وتابع بالقول ما زلت أتمتع بالحصانة إلى الآن فأنا لم أعفى من منصبي كنائب في مجلس الشعب ، ولم يُقدم بحقي أي طلب لرفع الحصانة كما أن اسمي ليس على قوائم المطلوبين .

وشدد خالد يوسف على أن هناك حملة إعلامية تدار بهدف تشويه سمعته وأن الكثير من الأخبار التي تنشر بحقه كاذبة ولا تمس للواقع بِصلة ، مؤكداً على أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام منذ بدء تسريب الفيديوهات في 2015 ، وتم كشف هوية الناشر من قبل الجهات الرسمية ، إلا أن الجهات المعنية إلى الآن لم تتخذ أي اجراء بحقه على الرغم من ثبوت التهمة عليه .

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يشار إلى أن النائب العام نبيل صادق كان قد أصدر قراراً يقضي بحظر النشر في قضية مقاطع الفيديو الفاضحة المنسوبة للمخرج خالد يوسف .

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المصدر : وكالات