تراند اليوم : بعد الفيديو الفاضح المنسوب لها.. منى فاروق ترد لأول مرة

وكتبت منى فاروق عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "يا جماعة أنا مليش أى أكونت على إنستجرام غير ده، ومليش أكونت على الفيسبوك أو تويتر والأكونتات اللى على الفيسبوك وتويتر مزورة، وغير مسؤولة عن ما يكتب فيها، وأى حاجة بتتكتب أو بتتقال من أى نوع غير مسؤولة عنها تماما، وهذا تصريح منى شخصيا للتوضيح، وشكرا".

يذكر أن منى شاركت فى شهر رمضان الماضى، فى مسلسل "رحيم" الذى قام ببطولته ياسر جلال، ونور اللبنانية.