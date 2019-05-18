تراند اليوم : حوادث | تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما

جددت محكمة جنح مدينة نصر، حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالفعل الفاضح.

يذكر أن نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار تامر عربى، المحامى العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، كانت قد أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسى شهير، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته وضبطهما، وتم مصادرة هواتف الفنانتين فقط، ولم يعثر بحوزتهما على أى ممنوعات.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.