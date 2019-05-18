شاهد: جورج قرداحي يتحدث عن الأديان ويعلن موقفه من الربيع العربي

أكد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أمس الجمعة أن الأديان وجدت لخدمة الانسان ولا فرق بين الإسلام والمسيحية خلال استضافته في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال قرداحي:" المسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم تتشابه بيننهما، فهما أكبر ديانتين في العالم متقاربتين في المفاهيم".

وبيّن قرداحي انتقاده لثورات الربيع العربي معتبراً أن التسمية تم إلصاقها بهذا الحراك الذي حدث، وقال:" عندما حدث ذلك الحراك، كان عندي شك، فسكت، وانتظرت حتى وضوح الصورة كاملة، ولكني شاهدت ما حدث في تونس ومصر".

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وتحدث قرداحي عن تأثر شعبيته وصلته بالجمهور في بداية إعلانه عن آرائه حول الربيع العربي إلا أنه أصر على موقفه لأنه يرى أنها ضد الشعوب العربية، بحسب "سبوتنيك".

وتابع موضحًا: "الثورة الفرنسية استغرق في إعدادها 200 عام، وكذلك الحال بالنسبة للثورة البلشفية، وكان شعار "الربيع العربي" هو "يسقط النظام"، ولكن من طالبوا بهذا لم يقدموا أي مشروع سياسي بديل لتحقيق أمنيات الشعب".