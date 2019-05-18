شاهد الان: مسلسل الهيبة الحلقة 11 تحدي جبل شيخ الجبل

تبدأ اليوم أولى حلقات الإثارة والمطاردة في الحلقة 11 مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث، بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) وسيرين عبد النور (نور)، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2019.

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وتحمل الحلقة الحادية عشر 11 مسلسل الهيبة الجزء الثالث، تفاصيل البدء بتنقل جبل شيخ الجبل وهو متحدياً أنظار قوات الأمن اللبناني، في بيروت.

وفي الحلقة 10 مسلسل الهيبة الحصاد، تحاول قوات الأمن في بيروت إلقاء القبض على جبل شيخ الجبل (تيم حسن)، بعد أن أُكتشف أمره خلال تواجد في المستشفى برفقة ابن عمه شاهين وأخيه صخر، حيث ستعرض الحلقة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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وتعرض الحلقة 11 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

تبدأ سيرين عبد النور ( نور) بصراع مع ذاتها من حول نشر حلقة تتعلق بالهيبة وكشف حقيقة جبل شيخ الجبل.

مسلسل الهيبة الجزء 3 الثالث، من تأليف باسم السلكا، واخراج سامر برقاوي، وعرض موسمين من المسلسل خلال الأعوام الماضية.