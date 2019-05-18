حقيقة وفاة احمد عبد العال كباكا مشجع الزمالك في حادث سير مؤسف - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، خبر وفاة كباكا "احمد عبد العال" أحد أبنال مجموعة "وايت نايتس" رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري جراء حادث سير مؤسف.

وكتبت صفحة "Ultras White Knights UWK" عبر تويتر : "توفي إلي رحمة الله احمد عبد العال "كباكا"، أحد أبناء المجموعة الأبطال، في حادث أليم".

وأضافت أن "كباكا من أوائل أبناء الوايت نايتس اللي ضحوا بعمرهم في السجون منذ خمس سنوات واتحبس أكتر من سنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الآلاف من مشجعي ومحبي نادي الزمالك المصري، الشاب احمد عبد العزيز الملقب بـ"كباكا"، مشيرين إلى أنه كان شديد الانتماء إلى القلعة البيضاء حتى في أحلك الظروف التي مر بها خلال السنوات الماضية.

وغرد المشجع حسام عبر تويتر : "اللهم لا اعتراض ربنا يرحمك ويتولاك ويغفرلك يارب في الايام المفترجة .. احمد كباكا في ذمة الله".

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ونشر آخر : "مش عارف والله من ساعت ما عرفت ان كباكا مات وانا مش مصدق، والله بس ده قضاء ربنا والواحد لازم يتقبله".

وأضاف المشجع الزملكاوي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي : "ربنا يرحمك يا احمد ويغفرلك ذنوبك ويثبتك عند السؤال و ويصبر اهلك وكل اللي بيحبوك".

يذكر أن أولتراس وايت نايتس هم مجموعة مشجعين منتمية الي نادى الزمالك المصري، في حين جرى تأسيسها في 17 مارس 2007 ومكانها هو الثالثة يمين الذي يطلق علية Curva Sud وهو أول مجموعه أولتراس في مصر يليها اولتراس اهلاوي التابع لنادي القرن.

يشار إلى أن نادي الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في مصر وفي فلسطين والوطن العربي بأسره، حيث سيلعب خلال الأسبوع الجاري نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأمر الذي قد يسعد الجماهير بعض الشيء.