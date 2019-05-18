جورج قرداحي في شيخ الحارة 2019 مع بسمة وهبة (شاهد كاملة)

تحدث جورج قرداحي الإعلامي اللبناني، الليلة، خلال استضافته في برنامج شيخ الحارة 2019 مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر قناة القاهرة والناس، حول العديد من القضايا التي تشغل بال محبيه في الوطن العربي.

وقال جورج قرداحي خلال شيخ الحارة إنه لا يخفي إسلامه، موضحا أن ما يهمه هو الإنسان، مضيفا أن "المسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم تتشابه بيننهما". ولمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط هنا

وأوضح جورج قرداحي أنه ليس هناك فرق بين المسيحية والإسلام فهما أكبر ديانتين في العالم تتقاربان في المفاهيم، مبينا أن الأديان وجدت لخدمة الناس وحمايتهم في الأخرة والدنيا. كما تحدث.

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وفي شأن آخر، عد الإعلامي جورج قرداحي أن "الربيع العربي هو تسمية ألصقت للحراكات الشعبية، مؤكدا رفضه لما جرى في بعض البلدان العربية مثل تونس وجمهورية مصر؛ لما خلفته من دمار ومأساة.

ولم يختلف جورج قرداحي مع بسمة وهبة بأن موقفه من الثورات العربية، أضعف شعبيته، مشددا على تمسكه بموقفه؛ نظرا للأهداف الخبيثة وراء كل ما حدث في بعض الأقطار العربية التي دمرت بفعل ذلك.

وفي سياقٍ منفصل، أشاد جورج قرداحي برنامج شيخ الحارة والإضافة النوعية التي يقدمها للإعلام العربية، مثنيا على جهود الشعب المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن جورج قرداحي هو إعلامي لبناني مشهور، ولد عام 1950 في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، حيث أنه متزوج وله ثلاثة أبناء، فيما اشتهر ببرنامجه الشهير "من سيربح المليون" الذي كان يبث عبر ام بي سي.