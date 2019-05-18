خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019 عبر الموقع الرسمي للمحافظة...

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني محافظة الجيزة 2019، والتي ينتظرها آلاف الطلاب والطالبات من مرحلة إتمام التعليم الأساسي، والتي تقرر أن يكون موعد إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وذلك عقب اعتمادها من السيد المحافظة بمقر ديوان عام المحافظة، وعبر مقال اليوم سوف نقوم بإيضاح طريقة بسيطة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فقط تابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية

لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأو أي نتيجة للشهادات الأخري يوجد عدد من الخطوات المتبعة والتي يجب أن تمر بها النتيجة كي يتم إعلانها عقب الانتهاء من تلك الإجراءات، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:

تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي.

رصد وتجميع الدرجات.

التأكد من خلال موظفي الكنترولات بأن كل طالب أو طالبة حصل على كافة درجاته.

يتم رفعها إلى المحافظ كي يقوم بإعتمادها ومن ثم يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي.

ومن خلال الأسطر القادمة سوف نشر لجميع الطلاب طريقة جديدة ومبسطة كي يستطيعون الوصول إلى نتائجهم.

بالصور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

للحصول على نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الترم الثاني محافظة الجيزة 2018، يرجى إتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة من هنا

الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة

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ثانياً: اختيار ايقونة نتائج امتحانات

الضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

ثالثاً: يجب الانتظار للحظات حتى يتم الحصول على النتيجة، ونظراً لوجود ضغط على الموقع، يرجى المحاولة مرة أخرى ولكن بعد مرور 10 دقائق بين كل محاولة وأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

عبر موقعها أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين أدوا اختبارات أخر العام بلغ عددهم 145848 طالب وطالبة.

مع أطيب الأمنيات بالنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الدراسي الثاني لعام 2018 محافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة، وسيتم رفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة كي يتمكن جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتائجهم.