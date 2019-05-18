ظهرت نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 – روابط مباشرة وطريقة احتساب النسبة المئوية

نترقب معكم ظهور نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وأعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكان 141 ألف طالب قد أدوا الامتحانات التي انتهت الأسبوع الماضى، في مجموعة لجان موزعة في شتى أنحاء المحافظة، ونتيجة الصف الثالث الاعدادي من الشهادات الهامة حيث يلزم أن يحصل الطالب على مجموع يؤهله للالتحاق بالثانوية العامة، أو يؤهله مجموعة للالتحاق بإحدى المدارس الثانوية الصناعية أو الثانوية الزراعية، حسب قدرات الطالب على التحصيل وميوله الدراسية، لذلك يترقب أولياء الأمور ظهور نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة.

وبدءا من العام القادم سيتسلم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي تابلت، وسيتم تطبيق نظم الامتحانات المعدلة والمعلن عنها، وذلك حسبما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

والطالب الذي يتجاوز أيام الغياب لا يصله امتحانه على التابلت، كذلك فقد صرح شوقي بأن الامتحانان ستعتمد على الفهم لا الحفظ، وسيطبق نظام الأوبن بوك وسيكون مسموح للطلبة اصطحاب الكتب.

وعند الاستعلام عن ما يمكن أن نسميه بالعامية نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني، يجب الأخذ في الاعتبار أن مواد التربية الفنية والتربية الدينية والحاسب الآلي مواد نجاح ورسوب ولكن لا يتم إضافتها للمجموع الخاص بنتيجة الاعدادية .

نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة. كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من خلال ترك رقم جلوسك واسمك والايميل الخاص بك لمراسلتك بالنتيجة وسوف نوافيكم بالنتيجة الخاصة بكم فور ظهورها على الموقع الرسمي لنتائج محافظة الجيزة.

الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وقد تفقد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لجان المحافظة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، والتواصل مع الطلبة للتأكد من أن الامتحان قد أتى من داخل المنهج الدراسي ويمكن للطالب المتوسط حله.

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الرقم الإدارة التعليمية 1 العياط 2 البدرشين 3 الحوامدية 4 الصف 5 اطفيح 6 كرداسة 7 ناهيا 8 الدقي 9 المهندسين 10 المعادي 11 الهرم

ويجب أن يعلم أبناءنا طلبة الشهادة الإعدادية أنه بدءا من العام القادم، وحسب النظام الجديد المطبق عليهم، سيتغير نظام التنسيق بالثانوية العامة، إذ على الطالب اجتياز 12 امتحان خلال المرحلة الثانوية، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وسيتم احتساب مجموع الطالب والذي يؤهله للالتحاق بالجامعة حسب أفضل 4 امتحانات أداها الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات:

وتجدون في الرابط المدرج بالأعلى نتائج الاعدادية بالمحافظات التالية:

محافظة القاهرة

محافظة الاسكندرية

محافظة القليوبية

محافظة البحيرة

محافظة كفر الشيخ

محافظة الدقهلية

ويجب على الطالب الحصول على شهادة رسمية من المدرسة وعدم الاكتفاء ببيان الدرجات المنشور على شبكة الإنترنت.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة سير العملية الامتحانية، وقد تقدم بعض الطلاب بشكاوى تخص صعوبة بعض الأسئلة في امتحان اللغة العربية، غي سياق متصل فقد تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بعض اللجان للتواصل مع الطلبة بشأن آداء الامتحانات.

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