نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس .. رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية...

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية عبر البوابة الإلكترونية، بعد أن كان من المنتظر اعتماد نتيجة اعدادية الشرقية خلال منتصف الأسبوع الجاري، إلاّ أن سفر السيد المحافظ خارج البلاد أرجأ اعتماد النتيجة حتى نهاية الأسبوع، اليوم من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، بحيث انتهت بالفعل عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، وأصبحت كشوف نتائج ودرجات طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية جاهزة الآن ليتم اعتمادها من قبل المحافظة، وعلى الفور سيتم رفع النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور حول إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، وفي هذا السياق اعتمد منذ قليل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 80% للشعبة العامة، و97.56% للشعبة المهنية، بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية لطلاب الصم 73.6%، و87% للمكفوفين.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

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البوابة الالكترونية محافظة الشرقية

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية، من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الالكترونية للشرقية وتسجيل رقم الدخول يمكن للطلاب الحصول على درجات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية.

وفيما يتعلق بالمجموع الكلي، يحتسب من أصل 140 درجة، ولا يدخل في حساب مجموع الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية وجميع المحافظات مواد التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ستكون متاحة الآن في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة (إدارة الزقازيق شرق، إدارة الزقازيق غرب، إدارة صان الحجر، إدارة القنايات، الصالحية، كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، مشتول، العاشر الابراهيمية، هيها…)

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية من خلال رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية المرفق في الأعلى، أو اترك رقم جلوسك واحصل على نتيجتك فوراً.

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