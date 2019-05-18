“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس “نتيجة الصف الثالث...

انتهت أمتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات مصر بداية من القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والوادي الجديد، وأسوآن، وسوهاج، واسيوط، والفيوم، شمال سيناء، والأقصر، وبني سويف، والمنيا، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والإسماعيلية، وجميع المحافظات الأخري، علماً بان الامتحانات انتهت في السادس عشر من شهر مايو 2019، وسنوضح لكم تفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

ألاستعلام عن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” الفصل الدراسي الثاني عام 2019

بعد قيام الإدارات التعليمية بعملية رصد الدرجات ومراجعه إجابات الطلاب وإنهاء عملية التجميع، سوف تقوم كل أدارة تابعه للمحافظه الخاصة بها بإعلان النتيجة عبر الروابط الإلكترونية الأتية:

ومن يجد صعوبة في البحث عن درجات ألترم الثاني “للصف الثالث الإعدادي” يقوم بترك تعليق برقم الجلوس الخاص بالطالب وسنقوم بالبحث له عن تفاصيل الدرجات.

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