شاهد : مسلسل عذراء الحلقة الثانية عشر 12 (شجون تخضع لمراقب نفسي) - مسلسلات رمضان 2019

قررت المحكمة في الحلقة الحادية عشر من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري والذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019 أن تضع الفتاة عذراء تحت مراقبة طبيب نفسي نظرًا لحالتها التي تمر بها.

مسلسل عذراء الحلقة 12 اضغط هنا

وتدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.

وفي الحلقة ذاتها من مسلسل عذراء تبلغ أسماء عذراء عن سبب سجنها حيث قالت لها إن فارس كان يتظاهر بحب سعاد ولكنه الحقيقة أنه كان يطمع في أموالها بعد وفاة والدها، وكان فارس سيعقد قرانه علي سعاد.

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وأثناء التحضير للزواج وجدتها أسماء ميتة ولكن فارس هددها بأنها اذا تحدثت مع أحد عن وفاة سعاد سيقتلها وأرغمها أن تنتحل شخصية سعاد ليتم الزواج وبالفعل فعلت ذلك خوفا منه، وبعد ذلك بشهور ذهبت أسماء لفارس لتطلب منه الأموال لتنفق على دراستها.

وجاء في أحداث مسلسل عذراء أن سعاد كانت تساعدها ولكن فارس لم يعطها أي شيء وأخبرها بأن ما لديه فقط هو مجوهرات سعاد، بينما غضبت وقالت إنها لن تأخذ أي شيء من مجوهراتها.

بعد فترة من الزمن وبسبب ضيق الحال ذهبت لفارس وأخذت من المجوهرات ما يكفيها، وبعد ذلك أخذ فارس كم كبير من القطع الذهبية، ومن ثم أبلغ عن سرقة المجوهرات وبعد دخولها السجن تبرأ منها ذويها.

يشار إلى أن مسلسل عذراء التراجيدي يأتي ببطولة : شجون الهاجري، هيفاء حسين، إيمان قمبر، ميس كمر ، إلهام علي ، لولوة الملا ، مرام البلوشي ، فهد البناي، مشاري البلام وغيرهم.