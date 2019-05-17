الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل بروفا – ماغي بوغصن تتزوج (شاهد)

تعرض ماغي بوغصن الزواج على صديقها وسام صباغ بصورة مفاجأة في الحلقة 12 الثانية عشرة من مسلسل بروفا، أثناء تحضيرها لفقرتها الموسيقية في المطعم التي تعمل به برفقة "وسام"، وتخبره بطموحاتها المستقبلية وأحلامها بأن بيكون لديها اطفال تخاف عليهم، وتستمر ماغي بوغصن بسباقها الرمضاني في مسلسلها الذي يبث ضمن مسلسلات رمضان 2019.

يستمر نقاش ماغي بوغصن "ليال" " في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل بروفا مع صديقها المقرب "وسام صباغ" حول مدى اهتمام "أحمد فهمي" الذي يجسد دور ماجد، بها، إلا أنه يخبرها بأنه سيأتي إليها في حال احتياجه لها، إلا أنها تقاطعه بالقول: " ما بدي يكون بحاجة اللي"، وتخبره بوجود حفلة خاصة في المطعم الذين يعملون به سوياً.

ما زالت ماغي بوغصن "ليال" في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل بروفا مستمرة في رعاية الكلاب برفقة صديقها المقرب "وسام صباغ"، ليخبرها أنه أصبح يشتاق للكلاب أكثر من اشتياقه للبشر، إلا أن "ليال" تقاطعه وتخبره بأنها تعيش حالة وحدة، وما زالت تنظر للحياة بإيجابية وتفاؤل رغم عدم حصولها على "معاش"، راتب شهري.

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كما وحاولت الطالبة في المدرسة الثانوية الخاصة "ايلين" في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل بروفا الانتحار، بسبب انفصال والدها عن والدتها، وتعيش حالياً مع زوجة والدها، إضافة إلى مشاكل عديدة تلاحقها في مدرستها من قبل زميلاتها، وعدم رضاها عن نفسها، كونها تعاني من السمنة المفرطة وتتمنى بأن تحصل على جسم مثالي أسوة برفيقاتها.

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يعيش طلاب المدرسة الثانوية الخاصة مشادات كلامية ومشاكل لا تنتهي في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل بروفا، وتضبطهم متلبسين نائبة المديرة " ليلى" والتي تكون جدة أحمد فهمي التي تحاول ماغي بوغصن التقرب منه، وتطلب من التلاميذ زيارة زميلتهم "ايلين"، وتخبرهم بأن امتحان "الرياضيات" سيتم عقده في موعده.

يذكر أن أبطال مسلسل "بروفا" يطلون خلال رمضان 2019 على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة 12 الثانية عشر في تمام الساعة التاسعة والنصف، و يأتي مسلسل "بروفا" من بطولة النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي.