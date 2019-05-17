العراق: حقيقة مقتل فارس حسين في محافظة النجف

أقدم مسلحون مجهولون، أمس الخميس، على اغتيال الفنان والملحن الموسيقي العراقي فارس حسين، في منزله بمحافظة النجف العراقية.

واُغتيل الفنان فارس حسين، بالتزامن مع جدل يدور في محافظة النجف حول قانون " القدس ية"، الذي كان من المفترض أن يوافق عليه مجلس المحافظة، لكنه تراجع بعد ضغط شعبي، ويهدف القانون إلى فرض توجيهات صارمة بشأن الحياة الفنية العامة.

وفي ذات السياق، اقدم مجهولون قبل ثلاثة أشهر على اغتيال الروائي والكتاب علاء مشذوب في محافظة كربلاء. وفقاً لموقع "عربي21"

وفتحت أجهزة الأمن العراقي تحقيقاً في الحادث للوصول لقتلة فارس حسين، في ظل التعاطف الكبير مع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.