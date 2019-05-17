الحلقة الثانية عشر 12 من مسلسل حضن الشوك_ لحظات حاسمة

ذروة الدراما الكويتية يتابعها المشاهدون في الحلقة الثانية 12 من مسلسل حضن الشوك حيث تتكشف الحقيقة أمام مناير "ليلى عبد الله" في يوم خطوبة عادل " محمد العلوي"، وسلسلة من المواقف الصادمة.

بعد تحضير مناير وشقيقتها هيفاء والتي تؤدي دورها نور الغندور نفسهما لحفل خطوبة عادل تفاجئ مناير بردة فعل مريم، فكيف ستستقبل مناير خطوبة عادل من هيفاء؟

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تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.