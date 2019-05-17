مسلسل نادين نجيم الحلقة 12 الثانية عشر من خمسة ونص HD كاملة

تعيش نادين نجيم في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل خمسة ونص لوحدها بعد أن تركها "قصي خولي" في اليوم الأول من زفافهما، لظروف ترتبط بعمله، وتستمر أحداث المسلسل الذي يشهد سباقاً رمضانياً بالتطور، ضمن مسلسلات رمضان 2019.

شهدت الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل خمسة ونص تعارف نادين نجيم زوجة قصي خولي، على "عايدة الخولي" ابنة خالة قصي الذي كانت تربطهما علاقة حب، إلا أن قصي جاء إلى لبنان ليتعرف على دكتورة والده الخاصة "بيان" لتحصل بينهما قصة حب وتكلل بالزواج وسط حضور إعلامي وسياسي.

تلتقي نادين نجيم في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل خمسة ونص مع "سهيلة" مربية "قصي خولي" بعد وفاة والدته، لتسألها عن معرفتها بأقارب زوجها "غمار"، من جهة والدته من الشام، وبدورها اعترفت سهيلة بوجود شقيقة والدة "غمار" في الشام التي ربته أثناء تواجده هناك، وكانت تعتبره بمثابة ابن لها.

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يتناقش "قصي خولي" الذي يجسد دور غمار الغانم مع مرافقه الشخصي "معتصم النهار" الذي يجسد دور جاد في شاهد الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل خمسة ونص، حول حصوله على فرحتين الثانية، أنه استلم المنصب رغماً عن الجميع، والأولى أنه خسر "الغانم"والده رجاله الذين يعملون معه، ويبدو أنه عاد إلى لبنان لينتقم من والده الغانم.

كما اجتمع والد قصي خولي "الغانم" مع عدد كبير من الساسة في لبنان، للمباركة لقصي خولي "غمار الغانم" بانضمامه إلى الحزب، وبدوره رحب "غمار" بالضيوف الساسة معرباً عن سعادته بحضورهم، في الحلقة 12 الثانية عشر من مسلسل خمسة ونص، كما أعلن عن استعداده لإكمال مسيرة والده السياسية.



ويذكر أن مسلسل "خمسة ونص" الذي تتصدر فيه نادين نسيب نجيم دور البطولة، برفقة قصي خولي ومعتصم النهار، يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019، كما وشاركت الفنانة "شيرين عبد الوهاب" بأغنية تتر المسلسل " يا بتفكر يا بتحس".