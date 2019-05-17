حقيقة وفاة زوجة السيد السيستاني في العراق - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، يوم الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة زوجة السيد علي الحسيني السيستاني، المرجع الديني للشيعة.

وأفاد نشطاء في خبر وفاة زوجة السيستاني المرجع الديني الأكبر للشيعة في العالم، دون أن يتم إسناد هذه الأنباء إلى أي مصادر رسمية تؤكد فعلا صحة ما نشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والسيد علي الحسيني السيستاني هو المرجع الديني الأكبر للشيعة في العالم، خلفَ أبو القاسم الخوئي في زعامة الحوزة العلمية في النجف، التي هي مدرسة العلوم الدينية الرئيسية لدى الشيعة الإثنا عشرية. ويكيبيديا

يشار إلى أن السيد السيستاني متزوج، حيث هو من مواليد عام 1930، في مدينة مشهد الايراني، وبدأ حياته العلمية وهو في الخامسة من العمر في مدرسة دار التعليم الديني لتعلم القراءة والكتابة ونحوها.

إلى ذلك، أكدت مصادر مُطلعة نقلا عن مدير صحة النجف رضوان الكندري تأكيده عدم صحة الشائعات المتداولة حول الحالة الصحية لزوجة المرجع السيد السيستاني، نافية ما يتداول حول وفاتها، موضحة في الوقت ذاته أنها بحالة جيدة ولا تعاني من مشاكل حاليا.