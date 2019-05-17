شاهد: ممرض يخطب زميلته بجزء من جسده بدل الخاتم!

فاجأ أحد الممرضين في انجلترا، عشيقته التي كانت تعمل معه في دار لرعاية المسنين، وذلك بعدما قرر التبرع لها بجزء من جسده من أجل إتمام الخطبة والزواج بينهما.

وفي التفاصيل، فإن الممرض آلدو كاتالدي (27 عاما) تعرف على جيرالدين تشينغوشو (22 عاما) في دار رعاية المسنين بمدينة ليستر، عندما كانا يعملان فيها.

واستقال ألدو، بعد فترة وجيزة، لكنه لم يقطع علاقته بجيرالدين وبقيا على أواصر ودية تطورت بعدها إلى علاقة حب.

وأخبرت جيرالدين آلدو بأنها مصابة بفشل كلوي، منذ فترة قريبة، وتحتاج إلى غسيل للكلى يوميا ونصحته بعدم التعلق بها. فأجابها بأنه لن يتركها أبدا.

وقالت جيرالدين: "لقد كان يأتي إلي يوميا بعد نوبات عمله التي تستمر لـ 12 ساعة، ويحضر لي الطعام ويساعدني في ارتداء ملابسي ويتحدث مع الأطباء.. لقد كان بطلي".

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وعرفت جيرالدين في بداية عام 2018 أن لا أحد من أقاربها يمكنه أن يصبح متبرعا لها، لذلك قرر آلدي أن يجتاز فحص توافق الأعضاء.

وسافر الثنائي إلى البرتغال للاحتفال بعيد ميلاد جيرالدين، وتقدم آلدو في نفس اليوم لخطبتها، بعد أن عرف أنه يمكن أن يتبرع لها بكليته.

وأشارت الفتاة إلى أنه أيقظها في تلك الليلة والدموع تنهمر من عينه، وطلب منها أن يتزوجها بعد أن يتبرع لها بكليته، فأجابته بقولها "وإذا افترقنا؟".

فأجاب آلدو: "على الأقل أكون قد أنقذت حياتك".

وأجرى الأطباء عملية نقل زراعة الكلية لجيرالدين في فبراير من هذا العام ويخطط الثنائي لإقامة حفل الزفاف في أغسطس القادم.