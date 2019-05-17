بوابة نتائج التعليم الأساسي:نتيجة مراحل النقل آخر العام 2019 بالرقم القومي كافة المحافظات

شهدت الساحة التعليمية فى مصر خلال الأيام الماضية بدء امتحان عدد من المراحل التعليمية فى المرحلة الاساسية والاعدادية أيضا حيث بدء امتحان نصف العام الاول للعام الدارسى الاول 2018/2019، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم على كافة مدن ومحافظات مصر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الأول منذ بداية العام وأيضا الاجازات التى تتخلله وإيقاف الدراسة وكذلك موعد بدء الامتحانات خلال مراحل التعليم المختلفة منذ الصف الثالث والصف الرابع الابتدائي وكذلك الصف الخامس، وعلى الجانب الآخر شهدت أيضا بدء امتحانات الصفوف الأولى والثانية من الشهادة الاعدادية والثانوية العامة والازهرية.

ومع انتهاء آخر أيام الامتحانات يتابع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية بعد أن أتم كافة الطلاب للمرحلة الابتدائية عن نتائج مراحل النقل للتعليم الأساسي، وخلال الفترة الحالية تشهد هذه المرحلة أعمال التصحيح على كافة المدن والمحافظات وتجميع الدرجات ورصدها للاستعلام عن أوائل الطلاب ومن ثم يتم توزيع كافة النتائج على المديريات التعليمية ثم رفعها على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتائج.

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وجاءت التصريحات من وزارة التربية والتعليم عن اعلان الرسمي عن نتيجة امتحانات النقل للمراحل الابتدائية بجميع المدارس، حيث أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بان كافة النتائج تم ادراجها على موقع المديرية ، ليحصل عليها الطالب بكل سهولة ويمكن لكل طالب الاطلاع على النتيجة من خلال موقع بوابة مديية التربية والتعليم فى محافظة القاهرة

نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية 2018 وتباع الجميع فى هذه المرحلة انتظار انهاء كافة الاجراءات من التصحيح والتعديل على كافة الكشوف ورصد الدرجات والتجميع الصحيح خشية من وجود اى اخطاء، وكما أعتاد يتم ظهور النتائج من خلال المواقع الخاصة وزارة التربية والتعليم على شبكة الانترنت وأيضا من خلال الإدارات التعليمية وكذلك المدرسة يتم توزيعها على الطلاب. Advertisements خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 من خلال موقع الوزارة حيث يقوم الطلاب أو احد اولياء الامور من خلال الموقع الرسمي بعمل بحث على شبكة الإنترنت عن موقع الوزارة، ومن ثم يتم الدخول على نتائج المرحلة الأساسية للعام الدراسي الحالي ويتم ملء الخانات الفارغة وهى كما يلي:

إدخال الرقم القومى الخاص بالطالب والمدون على شهادة الميلاد اختيار المرحلة التعليمية اختيار الصف الدراسى للطالب اختيار العام الدراسى المرغوب ظهور النتيجة فيه وهو 2019 اختيار الفصل الدراسى الاول اضغط نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات. اضغط عرض النتيجة.

ظهور نتائج كافة المراحل للتعليم الأساسي بمدن ومحافظات مصر بعد، ويمكنك متابعة كافة النتائج من خلال المحافظة الخاصة بيك

أو ترك رقم الجلوس والمحافظة التابعة لها والصف الدراسى وأيضا الرقم القومى للطالب، لسهولة الحصول على النتيجة فى إقرب وقت

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة سوهاج من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة جنوب سيناء من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة بني سويف من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الشرقية من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية من هنا

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة سوهاج من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة أسيوط من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الفيوم من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة السويس من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة شمال سيناء من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة البحر الأحمر من هنا.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة دمياط .

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي بمحافظة بورسعيد من هنا.

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