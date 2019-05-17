اعرف نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية برقم الجلوس-بوابة نتائج التعليم الأساسي

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية والتي تعد محط اهتمام وأنظار جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، بمجرد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع المحافظات، خلال نهاية الأسبوع الحالي، ويشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم يتم توزيعها بعد اعتمادها بـ 24 ساعة في جميع المدارس، من جانب المحافظة كما يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

حيث انتهي الطلاب من امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو بجميع المحافظات، وبدأت مرحلة انتظار النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية

نتابع معكم لحظه بلحظة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 القاهرة والإسكندرية ، وذلك في إطار حرص موقع نجوم مصرية على تلبية احتياجات ورغبات جميع القراء سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 ونتائج إعدادية الإسكندرية الترم الأول من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.

كما سنتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة والإسكندرية، ونشر جميع التقارير الصحفية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة والإسكندرية فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

أكدت مديريه التربية والتعليم بمحافظه القاهرة، أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، خلال بداية الأسبوع بعد القادم في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم رفع نتائج إعدادية القاهرة 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي و مديريه القاهرة التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية من أهم نتائج الشهادة الإعدادية التي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنها تعد هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي بعد أن تم إلغاء نتيجة الشهادة الابتدائية، ويشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الأول تتكون من 140 درجة، يتم توزيعها على خمس مواد وهم (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية)

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الدخول إلي مديريه القاهرة التعليمية

الدخول إلي موقع بوابه نتائج التعليم الأساسي

اختيار نتائج الطلاب

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

إدخال رقم الجلوس

الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الدخول إلي البوابة الإلكترونية لمحافظه الإسكندرية

اختيار نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على عرض النتيجة

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة والإسكندرية

حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 حوالي مليون ونص طالب.

بدأت امتحانات الترم الثاني لنتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الحالي .

من المقرر استمرار امتحانات نتائج الإعدادية 2019 حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

انهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)

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