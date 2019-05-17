تراند اليوم : رابط فحص القسائم الشرائية:اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر...

متابيعنا الكرام ننشر لكم اخر التطورات بخصوص القسائم الشرائية ..اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الجمعة الموافق 16 من مايو لعام 2019 انه سوف يتم نشر رابط فحص اسماء المستفيدين من القسائم الشرائية وذلك في غضون الساعات القادمة كما اعلنت اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر التسوق المباشر 2019 لفحص الاسماء المستفيد اضغط هنا اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر التسوق المباشر 2019 ملاحظة / الفحص فقط برقم الهوية

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