شاهد: مطربة سعودية تغني سورة الفاتحة بملابس مكشوفة

أثار ظهور المطربة السعودية روتانا طرابزوني على خشبة مسرح فورم الأمريكي وهي تدندن سورة الفاتحة سخطًا كبيرًا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يعتبر ذلك تجاوزًا لحدود الشريعة الإسلامية.

بعد وصلة رقص هسترية على خشبة المسرح، أغمضت عيناها استعدادًا لدندنة سورة الفاتحة مرتدية أزياءً مكشوفة لا تليق بالحالة الروحانية المصاحبة لتلاوة القرآن الكريم أعقب ذلك مطالب الكثيرين بمحاكمتها بتهمة الإساءة للإسلام. وفق موقع هن

ورصد المصدر ذاته معلومات عن المطربة المثيرة للجدل جاء من ضمنها أنها مغنية سعودية، - تقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية واكتشفت موهبة الغناء منذ الصغر واحترفت الكتابة والغناء خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدعم المغنية قضايا المرأة، أبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الانجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015، كما طرحت خلال 3 سنوات، 15 أغنية باللغة الإنجليزية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.