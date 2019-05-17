حقيقة وفاة الشيخ وسيم يوسف بسبب مرض مفاجئ

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنباء عن وفاة الداعية الإماراتي الشيخ وسيم يوسف بسبب مرض مفاجئ.

لكن سرعان ما تبين كذب انباء وفاة الشيخ وسيم يوسف، وهي تكرار لسلسلة من الشائعات التي تلاحق المشاهير والدعاة والنجوم بين فترة وأخرى.

ونشر الشيخ وسيم يوسف ظهر اليوم الجمعة، تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما يشير إلى كذب الأنباء التي تحدثت عن وفاته.

والشيخ وسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن، ويبلغ من العمر 36 عاما، وله العديد من الخطب والمواعظ والدروس الدينية.