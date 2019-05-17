نتيجة الابتدائية الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة برقم الجلوس 2019 cairogovresults.com

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019 من المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة التعليم الأساسية لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية، جاء ذلك بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الصف السادس الابتدائي وعلى الفور بدأت عمليات التصحيح والمراجعة والرصد ثم رفع الدرجات الذي يتم حالياً عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، هذا وقد أعلنت مصادر مسئولة في الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بأن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 جاءت مرتفعة هذا الفصل.

نتيجة الصف السادس الابتدائية القاهرة الترم الثاني 2019

يترقب طلاب الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة بجميع إداراتها التعليمية نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تحديداً موقع بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، وكما جرت العادة توفر مديرية التربية والتعليم في القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية كل عام من خلال:

موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط: www.cairogovresults.com

من خلال أرقام مديرية التربية والتعليم في القاهرة والتي أصبحت متاجة حاليا وذلك عبر الاتصال من أي رقم أرضي على الرقم 09000100 للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة 2019

في جميع مدارس محافظة القاهرة وسيتم إعلان قوائم ودرجات الناجحين عقب إعلانها رسمياً عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بساعات قليلة.

هذا ويذكر بأن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت قراراً بإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل مثل غيرها من الصفوف الابتدائية اعتباراً من هذا العام، لكن مازالت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة تقدم خدماتها لطلاب الصف السادس الابتدائي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي كعادها في الأعوام السابقة.

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية في القاهرة فور رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يتم ذلك من خلال الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي cairogovresults الموضح أعلاه، ثم اختيار (نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي)، بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس للحصول على درجات جميع مواد الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة 2018 الترم الأول، كما يظهر المجموع الكلي لدرجات الشهادة الابتدائية للطلاب الناجحين في الصف السادس الابتدائي.

يمكنكم أيضا وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، وسوف نساعدكم في الحصول على النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسميا.

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