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تراند اليوم : سمية الخشاب تكشف حقيقة علاقتها مع خالد يوسف

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سمية الخشاب تكشف حقيقة علاقتها بالمخرج

 

 

ردت سمية الخشاب لتكشف الحقيقة في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج «شيخ الحارة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس» المصرية في رمضان ٢٠١٩؛ وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

 

وعندما عرض البرنامج صورة لخالد يوسف أمام سمية الخشاب، اكتفت بالتعليق: “قدمت معه أنجح أفلامي”.

 

يشار إلى أن سمية الخشاب وخالد يوسف تعاونا في ثلاثة أفلام سينمائية؛ هي «خيانة مشروعة»، و«حين ميسرة»، و«الريس عمر حرب».
وأكدت سمية الخشاب في اللقاء الذي أدارته الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى؛ من بعد طلاقها من المطرب والملحن المصري أحمد سعد، موضحة أن: “هناك ناس محترمين من داخل وخارج الوسط الفني”.

 

وأعلن الثنائي سمية الخشاب وأحمد سعد، الطلاق في مارس ٢٠١٩؛ دون الكشف عن تفاصيل، عقب زواج دام نحو عامين.

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من ناحية أخرى، شعرت سمية الخشاب بالإحراج في البرنامج، بسبب «شيخ الحارة»؛ عندما تطرق معها إلى رجل أعمال أول حرف من اسمه «عين».

كذلك أحرجت سمية الخشاب؛ عندما سألها «شيخ الحارة» عن “قصة بوكيه الورد الأحمر”؛ وذكره لها مع هو مكتوب في البطاقة التي كانت مرفقة معه.

 

من هي الممثلة المصرية سمية الخشاب

سمية الخشاب هي ممثلة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦.

تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام ١٩٩٧؛ وبدأت مشوارها الفني في عام ١٩٩٨؛ وكانت تريد أن تصبح مطربة؛ ودرست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.

سمية الخشاب

فوجئت الممثلة المصرية سمية الخشاب عندما وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم؛ كما نصحها الفنان صلاح السعدني  بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء.

 

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