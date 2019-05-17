تراند اليوم : سمية الخشاب تكشف حقيقة علاقتها مع خالد يوسف

- 1/2
- 2/2
وعندما عرض البرنامج صورة لخالد يوسف أمام سمية الخشاب، اكتفت بالتعليق: “قدمت معه أنجح أفلامي”.
وأعلن الثنائي سمية الخشاب وأحمد سعد، الطلاق في مارس ٢٠١٩؛ دون الكشف عن تفاصيل، عقب زواج دام نحو عامين.
من ناحية أخرى، شعرت سمية الخشاب بالإحراج في البرنامج، بسبب «شيخ الحارة»؛ عندما تطرق معها إلى رجل أعمال أول حرف من اسمه «عين».
كذلك أحرجت سمية الخشاب؛ عندما سألها «شيخ الحارة» عن “قصة بوكيه الورد الأحمر”؛ وذكره لها مع هو مكتوب في البطاقة التي كانت مرفقة معه.
من هي الممثلة المصرية سمية الخشاب
سمية الخشاب هي ممثلة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦.
تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام ١٩٩٧؛ وبدأت مشوارها الفني في عام ١٩٩٨؛ وكانت تريد أن تصبح مطربة؛ ودرست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.
فوجئت الممثلة المصرية سمية الخشاب عندما وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم؛ كما نصحها الفنان صلاح السعدني بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء.